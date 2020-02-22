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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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أسما منير: «البعض يتهمني باستغلال اسم والدي في اللي وصلتله»

السبت 22/فبراير/2020 - 10:08 م
أسما منير
أسما منير
سناء إسماعيل
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تحدثت الإعلامية أسما منير، عن تجربتها في كتاب "طلقني"، الذي حقق نسبة نجاح كبيرة في معرض الكتاب في دورته الـ51.

وقالت في منشور، عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام": "رهبة وخوف ما يحسوش ولا يصدقه إلا اللي عاشه.. رتبت أفكاري وكتبت تجارب وحياتي تجربة من ضمنهم ودورت على المعلومات والإحصائيات وربطهم ببعض وحاولت ونجحت النتيجة والكتاب عمل ضجة في معرض الكتاب ماكنتش عامله حسابي إنها تحصل ومن يومها مارضتش أطلع في أي قناة مصرية وأتكلم عن كل دا برغم إن معظم القنوات تقريبًا مشكورين بكل ذوق واحترام طلبوا مني أطلع وأنا اعتذرتلهم بكامل التقدير.. ليه؟".

أضافت: "على الرغم من كل المجهود اللي عملته واللي الحمد لله ناس كتير شكرتني عليه جدًا إلا أن فيه لسه ناس وأنا مش هتكسف وهقولها.. فاكرين إن أنا بعمل كل دا لأن أبويا هو شريف منير (ربنا يخليهولي) أو بمعنى أوضح أبوها اللي مطلعها.. وأنا الحقيقة مش كدا تمامًا وكل اللي حواليا وقريبين مني من إخواتي وإصحابي وبيشتغلوا معايا عارفين دا كويس جدًا.. فحبيت ما أتكلمش لأني بتأثر بسهولة ويمكن مثلًا يحصلي "بانك أتاك" زي ما حصل قبل كدا في أزمة حصليتلي أو كل كام يوم".

وتابعت "مش جاية اتكلم عن أزمات فاتت.. أنا قررت اتكلم براحتي وغيرت رأيي بعد ما أقتنعت إن كدا كدا محدش بيجتمع على حد.. بس بيصعب عليا إني أتفهم غلط.. بس الحمد لله وأنا مكملة في اللي حبّاه واللي شايفه نفسي فيه ويارب وفقني ووفق الجميع".

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