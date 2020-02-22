تأجيل عمومية نقابة «مهندسين القاهرة» لحين اكتمال النصاب القانوني

أعلن المهندس الاستشاري هشام أبوسنة، رئيس نقابة مهندسي القاهرة الفرعية تأجيل الجمعية العمومية للنقابة والمقرر انعقادها اليوم السبت ٢٢ فبراير ٢٠٢٠ لمدة ساعتين طبقا لنص قانون النقابة والذي ينص علي تأجيل الانعقاد حال عدم حضور نصف أعضاء الجمعية العمومية لأعضاء النقابة الفرعية.على أن يتم الانعقاد الثاني في تمام الساعة الرابعة عصرا.جدير بالذكر أن أعضاء الجمعية العمومية لأعضاء نقابة مهندسي القاهرة الفرعية يعادل حوالي ثلث أعضاء الجمعية العمومية للنقابة العامة للمهندسين حيث يقترب عددهم من ٢٧٠٠٠٠ ألف عضو.