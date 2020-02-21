في زيارة مفاجئة.. محافظ الإسكندرية يتفقد مستشفى جمال عبدالناصر

فاجأ اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، مساء اليوم الجمعة، العاملين بمستشفى جمال عبد الناصر بنطاق حي وسط، بزيارته للتأكد من كفاءة عمل المستشفى، وتقديم الخدمات الطبية اللازمة للمرضى، بحضور اللواء محمد عبد الوهاب، السكرتير العام المساعد بالمحافظة.يأتي ذلك في إطار حرص الدولة على رفع وتحسين كفاءة المنظومة الصحية، خاصة الارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة بمنظومة التأمين الصحي بالإسكندرية.وتفقد المحافظ أقسام المستشفى المختلفة، واستفسر من المرضى عن وجود أي احتياجات لهم لتوفيرها في الحال، مؤكدًا تقديم كل سبل الدعم لمستشفيات المحافظة، وخاصة التي تخدم قطاعًا عريضًا من المواطنين.على الصعيد ذاته؛ أكد المحافظ أن الغرض من الزيارة المفاجئة للمستشفى هو الوقوف على الخدمة الطبية الحقيقية التي تقدم للمرضى، مشيرًا إلى أنه سيقوم بالعديد من الزيارات والجولات المفاجئة، وفي أوقات مختلفة بدون سابق إنذار لمسئولي تلك المستشفيات للتأكد من الخدمات الطبية وكفاءة العمل بها.