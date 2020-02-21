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الجمعة 21 فبراير 2020 الموافق 27 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الجيش الليبي يستهدف تجمعات عسكرية لـ«الوفاق» بمصراتة

الجمعة 21/فبراير/2020 - 12:04 ص
جريدة الدستور
عبير سليم
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أفأدت فضائية «الحدث»، نقلا عن مصادر عسكرية، بأن سلاح الجو الليبي، استهدف في وقت متأخر من ليل الخميس، تجمعات لقوات الوفاق في منطقة الهيشة جنوب مصراتة.

وفي وقت سابق، قال العميد خالد المحجوب، مدير إدارة التوجيه المعنوي بالقيادة العامة للجيش الوطني الليبي، إن "المرتزقة السوريين، الذين أوصلتهم تركيا إلى العاصمة طرابلس للقتال في صفوف قوات الوفاق، قاموا بخرق جديد للهدنة المتفق عليها وبادروا بإطلاق القذائف باتجاه وحدات الجيش المتمركزة بمحوري طريق المطار وأبو سليم، ما استوجب الرد والتعامل مع مصدر النيران، رغم التزام الجيش التام بالهدنة ووقف إطلاق النار".

وأضاف "المحجوب"، في تصريح لـ"العربية.نت"، أن "هذه الخروقات المرتكبة من طرف مقاتلي الوفاق دليل على أن الميليشيات المسلّحة لم ترض بمخرجات مؤتمر برلين الأخيرة التي اتفقت عليها الدول والمنظمات المشاركة، ولن تلتزم بتنفيذها، خاصة البند المتعلق بوقف إطلاق النار".

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