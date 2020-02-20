أسلحة قطرية داخل بؤر الإرهابيين فى حلب

عثر الجيش السوري على معدات وأسلحة خاصة بالتنظيمات الإرهابية، خلال حملة لتمشيط "حلب"، قطرية المنشأ، الأمر الذي يفضح العلاقة بين التنظيمات الإرهابية والنظام القطري.وكشفت وكالة الأنباء السورية، عن أنه خلال استكمال أعمال تمشيط بلدة حيان بريف حلب الشمالي الغربي، وجد داخل مستشفى ميداني تجهيزات ومعدات طبية وأدوية قطرية المنشأ.ولفتت الوكالة السورية إلى أنه تم أيضا العثور على صواريخ من نوع تاو وقاعدة إطلاق ضمن المشفى الميداني.وبينت الوكالة السورية أن المدرسة الخاصة التي حملت اسم عالم الكيمياء في بلدة حيان، والتي كانت صرحا علميا خرَّج العديد من الطلبة، حولتها التنظيمات الإرهابية إلى مشفى ميداني تعالج فيه إرهابيها.وخلال تمشيط المناطق المحررة القريبة من مدينة حلب أمس الأول عثرت وحدات من الجيش على ورشة كبيرة لتصنيع القذائف الصاروخية ومدافع "جهنم" محلية الصنع وقذائف بعيارات مختلفة وأخرى معدة للتفجير مباشرة يصل وزنها إلى 38 كيلوجراما كانت المجموعات الإرهابية تستخدمها خلال اعتداءاتها على المدنيين في أحياء المدينة.