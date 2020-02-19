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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

إدارج 20 جامعة مصرية بتصنيف «التايمز» العالمى للجامعات

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 01:58 م
خالد عبد الغفار
خالد عبد الغفار
إسراء جمال
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استعرض الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، تقريرًا حول إدراج 20 جامعة مصرية ضمن تصنيف التايمز العالمي لجامعات الدول ذات الاقتصاديات الناشئة لعام 2020، بزيادة جامعة جديدة وهى جامعة أسوان التى جاءت فى المركز (104).
كما أظهر التقرير تقدم مراكز 4 جامعات مصرية مقارنة بنفس التقرير للعام الماضى 2019، وهى جامعة المنصورة التى تقدمت للمركز (102) مقارنة بالمركز (137)، وجامعة قناة السويس فى المركز (109) مقارنة بالمركز (114)، وجامعة القاهرة فى المركز (178) مقارنة بالمركز (201- 250)، وجامعة عين شمس فى المركز (251- 300) مقارنة بالمركز (301- 350).
وأضاف التقرير أن الجامعة الأمريكية بالقاهرة جاءت فى المركز (155)، وجامعة كفر الشيخ فى المركز (175)، وجاءت جامعتا بنها وبنى سويف فى المركز (201- 250)، وجامعتا الإسكندرية وطنطا فى المركز (251- 300)، وجامعات الفيوم وسوهاج وجنوب الوادى فى المركز (301- 350)، وجامعات أسيوط والمنوفية والمنيا والزقازيق فى المركز (351- 400)، وجامعتا الأزهر وحلوان فى المركز (401- 500).

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