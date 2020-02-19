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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

بـ«هيعيش يفتكرنى».. عمرو دياب ضمن الأكثر مشاهدة على يوتيوب

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 12:40 م
عمرو دياب
عمرو دياب
منار إبراهيم
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انضم الفنان عمرو دياب إلى قائمة الأكثر مشاهدة بأغنية "هيعيش يفتكرنى" خلال يوم واحد من طرحها على موقع يوتيوب، محتلًا المركز الرابع، وتعد الأغنية ضمن ألبوم "سهران".

ويتضمن ألبوم «سهران» 14 أغنية جديدة ما بين الرومانسي والمقسوم، وتطرحه شركة «ناي» التى يمتلكها عمرو دياب، من خلال إحدى الخدمات الصوتية لإحدى شركات الهاتف المحمول.

ويشارك رئيس هيئة الترفيه السعودية تركى آل الشيخ، في ألبوم عمرو دياب الجديد بـ3 أغنيات، جميعها من ألحان عمرو مصطفى.

ويتضمن الألبوم 5 أغانٍ من تأليف الشاعر تامر حسين، كما يشارك الشعراء أيمن بهجت قمر، صابر كمال، بهاء الدين محمد، وخالد تاج الدين، ومن الملحنين محمد يحيى، شادي بدر، محمد رحيم، وعزيز الشافعي.

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