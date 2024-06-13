الخميس 13 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عذبها وأمها أخفت جريمته.. اليوم محاكمة أم وعشيقها لقتل ابنتها

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تنظر محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الخميس، ثاني جلسات محاكمة الأم وعشيقها، على خلفية اتهامهما بقتل الصغيرة ريتاج بمدينة نصر.

أدلى المتهم بقتل ابنة عشيقته الطفلة ريتاج 11 سنة بمدينة نصر، باعترافات تفصيلية، حول سبب اعتدائه عليها، والسلاح المستخدم في الواقعة، وظروف وملابسات الواقعة التي أدت إلى وفاة الطفلة.

وقال المتهم في اعترافاته أمام جهات التحقيق: “أنا اسمي أحمد.ج، عامل وعندي 29 سنة، مقيم بمنطقة عزبة الهجانة بمدينة نصر، واللي حصل إني مرتبط بوالدة ريتاج بعلاقة غير شرعية، وهي سابت منزل زوجها بمنطقة عين شمس، وجت قعدت عندي هي وبناتها الاتنين من حوالي شهر تقريبًا، ومن أسبوع أنا تعديت على الطفلة سما بالضرب عشان خرجت تجيب طلبات من برة واتأخرت، وتاني يوم لما صحيت من النوم، لقيت ريتاج اللي هي المجني عليها، قامت بالتبول على نفسها، فأنا ضربتها، باستخدام سلك كهربائي، وأحدثت الإصابات اللي فيها”.

أخفت الأم فعلة عشيقها بقتله لابنتها البالغة من العمر 11 عاما بسبب تبولها اللا إرادي، في مدينة نصر، وادعت بأن الأب هو من أقدم على ضرب ابنته حتى فقدانها الوعي، محاولة بذلك إخفاء فعلة عشيقها الشنعاء بعد تعديه بالضرب على ابنتها حتى سقطت على الأرض، وعلى إثرها نقلتها إلى المستشفى للعلاج، وادعت أن زوجها هو من تعدى على طفلته حتى فقدت وعيها.

 

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 حررت الزوجة محضرا ضد زوجها تتهمه فيه بالتعدي على ابنته "ريتاج" حتى أحدث إصابتها وعلى إثرها تم نقلها إلى المستشفى، وأمرت نيابة شرق القاهرة بضبط وإحضار الزوج المتهم عقب اتهام زوجته له بالتعدي بالضرب على ابنتها محدثا إصابتها.

تبين من الكشف الطبي على الطفلة أنها تعاني من اضطراب في درجة الوعي، وترقد أسفل أجهزة التنفس الصناعي، وإصابتها بكدمات متفرقة بالجسم، وسحجات بالأطراف ونزيف بالمخ، ولا يمكن استجوابها.

عقب وفاة الطفلة “ريتاج” بعد وضعها على أجهزة التنفس لقيت مصرعها فتم استدعاء الأب لسماع أقواله فيما نسب إليه من اتهامات موجهة إليه، وأقر الأب بأنه لم يتعدَّ على طفلته وأنه لا يعيش بصحبة زوجته وأنه على خلافات معها وعلى علاقة بآخر.

تم استدعاء الأم لاستجوابها والاستماع لأقوالها مرة ثانية وتوجيه لها تهمة القتل لطفلتها وبتضييق الخناق عليها ومناقشتها أقرت بأنها على علاقة غير شرعية بشخص آخر كان يعيش برفقة أولادها، وقام بالتعدي على طفلتها بسبب تبولها اللاإرادي فأحدث إصابتها وتم نقلها إلى المستشفى، وادعت تعدي والدها عليها بالضرب فأحدث إصابتها، تولت النيابة التحقيق مع المتهم، وعشيقها وأمرت بحبسهما على ذمة التحقيقات التي تجري معهما.

ريتاج محكمة جنايات شمال القاهرة الأم وعشيقها مدينة نصر عذبها وأمها اخفت جريمته

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