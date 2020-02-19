العدل: نقل محكمة أسرة الإبراهيمية لـ«الجزئية» بالشرقية

أصدر المستشار عمر مروان، وزير العدل، اليوم الأربعاء، القرار رقم 832 لسنة 2020 بنقل مقر انعقاد محكمة أسرة الإبراهيمية إلى مقر محكمة الإبراهيمية الجزئية، الكائن بشارع بورسعيد بمدينة الإبراهيمية بمحافظة الشرقية.وألزم الوزير فى المادة الثانية من قراره جميع الإدارات المختصة بوزارة العدل والنيابة العامة بتنفيذ القرار، وتضمن القرار فى مادته الثالثة نشر القرار فى الوقائع المصرية ويعمل به اعتبارا من يوم الاثنين 10 فبراير.