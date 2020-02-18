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الثلاثاء 18 فبراير 2020 الموافق 24 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الهيئة البيطرية تواصل تحصين وترقيم الكلاب

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 10:20 ص
الكلاب
الكلاب
عبدالناصرمحمد
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واصلت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في الهيئة العامة للخدمات البيطرية، عمليات التحصين والترقيم للكلاب حفاظا على صحة المواطنين ومواجهة الكلاب الضالة ومرض السعار.

وقال تقرير الخدمات البيطرية، أن ظاهرة انتشار الكلاب الضالة مشكلة مجتمعية تتطلب التعاون والتنسيق بين الجهات المعنية بهذه الظاهرة "الطب البيطرى – الصحة – المحليات – البيئة"، مشيرا إلى أن الأماكن المهجورة وتراكم القمامة تعتبر العامل الرئيسى فى تكاثر وانتشار الكلاب الضالة، حيث لا تقتصر ظاهرة انتشار الكلاب الضالة على نقل الأمراض المشتركة وأهمها مرض السعار بل تمتد إلى ما تسببه هذه الحيوانات من حالات الرعب والهلع والتخويف وما ينتج عنها من إصابات عضوية ونفسية للآدميين.

وأضاف تقرير الخدمات البيطرية، أن مرض السعار يعد من أخطر الأمراض المشتركة نظرا لخطورته على الصحة العامة والتي تستوجب الاسراع بمكافحة المرض وكسر دورة انتقاله في الحيوانات والكلاب الضالة، بإجراء خطة شاملة للمكافحة طبقًا للإمكانيات المتاحة ووفقا للقرارات والقوانين المنظمة لذلك.

كانت الهيئة العامة للخدمات البيطرية التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، أعلنت عن اعتماد عدد من الشروط المتبعة لاستخراج رخصة كلاب بداية من العام الجديد، كما تقوم الإدارة العامة للأمراض المشتركة بالهيئة بمتابعة باعتماد خطتها الموسمية لتحصين الكلاب واستخراج الرخص من خلال مديريات الطب البيطرى، ومن بين الشروط لاستخراج الرخص يتقدم صاحب طلب الرخص للإدارة البيطرية الواقع فى نطاقها الكلب، موضحا به عدد من الطلبات مثل بطاقة تسجيل الحيوان، إجراءات التحصين ضد مرض السعار، الكشف على الكلب فى الوحدة البيطرية قبل السير فى إجراءات الترخيص.

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