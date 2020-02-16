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الأحد 16 فبراير 2020 الموافق 22 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

خبيرة علم نفس سياسي: الإخوان الإرهابية لديها حالة إنكار للواقع

الأحد 16/فبراير/2020 - 09:33 م
الإخوان
الإخوان
رباب الأهواني
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قالت دكتورة عزة هاشم، الخبيرة في علم النفس السياسي وسيكولوجيا الحركات الإسلامية، إن عناصر جماعة الإخوان الإرهابية قادرة على توظيف أهدافها وفقًا للواقع، كما أنها تعمل على تدوير أهدافها.

وأضافت الخبيرة في علم النفس السياسي وسيكولوجيا الحركات الإسلامية، خلال لقائها ببرنامج "الكبسولة"، المُذاع عبر فضائية "extra news"، أن جماعة الإخوان الإرهابية منغلقة وغير قادرة على الانفتاح، لافتة إلى أن سبب فشلهم هو أن حديثهم موجه لبعضهم، حيث أنهم منغلقون على أنفسهم، وحتى إذا حاولوا الانفتاح على كافة الطوائف، فإن رسائلهم تفتقد المصداقية.

وأوضحت أن لغة الحوار منهم وإليهم، مشيرة إلى أن أغلب المتضامنين أو المتعاطفين معهم ينتمون إليهم، فعلى صفحاتهم نجد أنهم يخاطبون بعضهم ويفهمون لغة بعضهم البعض.

وتابعت:" جماعة الإخوان الإرهابية لديها حالة إنكار للواقع".

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