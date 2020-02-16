البورصة تخسر 3.8 مليار جنيه بختام أولى تعاملات الأسبوع

أنهت أسهم ومؤشرات البورصة معاملات أولى تداولات الأسبوع، اليوم الأحد، على تراجع جماعي، مدفوعة بعمليات بيع قوية من قبل المؤسسات المالية وبعض الأفراد.وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة نحو 3.8 مليار جنيه ليصل إلى مستوى 696.8 مليار جنيه.وانخفض المؤشر الرئيسي للسوق (إي جي إكس 30) بنسبة 0.88% بما يعادل 122 نقطة خسارة ليغلق عند مستوى 13737 نقطة، كما هوى المؤشر الثانوي (أي جي إكس 70) متساوي الأوزان بنسبة 1% بما يعادل 12.69 نقطة خسارة، ليصل إلى مستوى 1253.8 نقطة، وسط تداولات زهيدة لم تتجاوز قيمتها نحو 323.4 مليون جنيه، وذلك بالتعامل على حوالي 100.9 مليون ورقة مالية، تمت من خلال تنفيذ 14.9 ألف صفقة بيع وشراء.