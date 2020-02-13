السبت.. مئوية ميلاد حامد عويس بصالون الحرية للإبداع بالإسكندرية

يقيم مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية، صالون ذاكرة الإبداع السكندري بعنوان "مئوية ميلاد حامد عويس"، وذلك فى تمام الساعة السادسة والنصف مساء السبت المقبل.يستضيف الصالون كل من الدكتورة أمل نصر، والدكتور محمد سالم يدير، والدكتور مصطفى عبد المعطي.حامد عويس رسام وفنان تشكيلي تتلمذ على يديه الكثير من الفنانين، وشغل العديد من المناصب الفنية والإدارية،أهمها شغل منصب عميد كلية الفنون الجميلة بالإسكندرية عام 1977 حتى تقاعده عام 1979، ومنصب أول نقيب للفنانين التشكيليين بفرع النقابة بالإسكندرية في الفترة من 1982 حتى 1986، وهو عضو مؤسس بنقابة الفنانين التشكيليين، وعضو مؤسس بجماعة الفن الحديث بالقاهرة 1947، تخرج من المدرسة العليا للفنون الجميلة في عام 1944بالقاهرة، ومن المعهد العالي للمعلمين 1947 بالقاهرة، وحصل على درجةالأستاذية في فن الرسم من أكاديمية سان فرناندو في مدريد بإسبانيا 9196، وعمل مدرسًا بالتعليم العام في الفترة 1956-1946، وفي عام 1958 أصبح مدرسًا بكلية الفنونالجميلة بالإسكندرية، ثم أستاذًا مساعدًا في عام 1963، ثم أستاذًا بقسم التصوير في عام 1970، وكان مشرفًا على إدارة متحف الفنون الجميلة بالإسكندرية بجانب عمله في الفترة 1976-1978، كما كان عضو مجلسالثقافة بمحافظة الإسكندرية، ورئيسًا شرفيًّا لبينالي الإسكندرية الرابع والعشرين لدول البحر المتوسط 2007.