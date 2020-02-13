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الخميس 13 فبراير 2020 الموافق 19 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

رجائى عطية يكشف أسباب ترشحه لمقعد نقيب المحامين

الخميس 13/فبراير/2020 - 08:14 م
رجائي عطية
رجائي عطية
محمد جعفر
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نظمت قائمة الإصلاح بنقابة المحامين، مساء اليوم، مؤتمرا بمحافظة الشرقية، بدعوة من المحامي محمد عبدالعال، مرشح لعضوية مجلس النقابة العامة عن محكمة استئناف المنصورة، بحضور رجائي عطية، المرشح على منصب النقيب.

وحضر المؤتمر، عدد من قيادات ومرشحي جبهة الإصلاح ومنهم عبدالحفيظ الروبي ومحمد عبدالستار ومحمد عبدالوهاب ونبيل عبدالسلام وسعيد حسن ومحب مكاوي ومحمد راضي مسعود، وإبراهيم سعودي، ومجدي المهدي، وربيع الملواني، وفاطمة الزهراء، وأعضاء الحملة من الجيزة والمنوفية والمنصورة وشمال القاهرة وعدد من المحافظات.

وتحدث النقيب رجائي عطية، عن الأسباب التي دفعته إلى الترشح لمنصب نقيب المحامين، بعد استشعار الخطر الداهم الذي يواجه نقابة المحامين ورسالة المحاماة.

وتحدث مرشحو الجبهة عن البرنامج الانتخابي فيما يخص ملفات الإسكان والأندية وأراضي النقابة، بجانب المعاشات والعلاج واستقلال النقابات الفرعية وتنقية الجداول.

وأكد المحامي محب مكاوي، أن قرارات التقنية قرارات باطلة أريد بها باطل، معلقا: أخذت 3 أحكام قضائية ضد سامح عاشور ولم ينفذهم.

وشدد أن العلاج السحري لإصلاح النقابة قائم في إصلاح النقابات الفرعية.

وتحدث المحامي نبيل عبدالسلام، عن مساوئ مركزية الإدارة وتهميش النقابات الفرعية الذي يتبعه النقيب الحالي والذي تسبب في تفريغ النقابات الفرعية من أي خدمات وإرهاق المحامين، بأن تكون جميع الخدمات مركزية في القاهرة.

كما طالب سعيد حسن، نقيب السويس، بتفعيل قانون المحاماة فيما يخص صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية.

وأضاف: أن هناك مهانة يواجهها المحامين للحصول على المعاش والعلاج، ولا بد من إنشاء فروع لصندوق الرعاية الصحية والاجتماعية في المحافظات.

وقال محمد راضي مسعود، أنه لا يجوز صرف 43 مليون جنيه في المؤتمرات من موازنة النقابة في حين يعاني شبابها.

وأضاف: نقابة المحامين إذا لم تأخذ بشبابها فلن يكون لها مستقبل.

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