صعود محدود لمؤشرات البورصة بختام تعاملات الأسبوع

أنهت مؤشرات البورصة آخر تداولات الأسبوع، اليوم الخميس، على ارتفاع محدود، مدعومة بعمليات بيع من قبل شرائح مختلفة من المتعاملين، وسط تحسن نسبي في قيم وأحجام التعاملات.وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة نحو 500 مليون جنيه، ليغلق عند مستوى 700.65 مليار جنيه.وارتفع المؤشر الرئيسي للسوق "إى جى إكس 30" بنسبة 1. 0%، بما يعادل 14.29 نقطة، ليغلق عند مستوى 13859.45 نقطة، كما صعد المؤشر الثانوى "إى جى إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 72. 0%، بما يعادل 9.11 نقطة، لينهي تعاملاته عند مستوى 1266.53 نقطة، وسط تداولات متوسطة بلغت قيمتها نحو 488.7 مليون جنيه، بالتعامل على حوالي 128.1 مليون ورقة مالية، تمت من خلال تنفيذ 18.8 ألف صفقة بيع وشراء.