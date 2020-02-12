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الأربعاء 12 فبراير 2020 الموافق 18 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

بمليار و750 مليون جنيه.. ضبط 6 موظفين في أكبر قضية غسيل أموال بمطروح

الأربعاء 12/فبراير/2020 - 09:55 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
ياسمين شعيب
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تواصل وحدة غسيل الأموال بنيابة مطروح برئاسة المستشار خالد جلال رئيس النيابة الكلية، وإشراف المحامي العام الأول لنيابات مطروح، التحقيق في القضية رقم 4 أحوال أموال عامة 3250 ل 2020 ج مطروح، الخاصة بأكبر عملية غسيل أموال في مكتب بريد مطروح، وإجراء تحويلات بريدية بإجمالي مليار و750 مليون جنيه على 25 حساب بريدي، وتورط 6 موظفين و14 مواطنا من أصحاب الحسابات البريدية، من بينهم حساب باسم شخص متوفي، بعد بلاغ من وحدة غسيل الأموال التابعة للبنك المركزي المصري، بعد أن تلاحظ إجراء عشرات الآلاف من التحويلات المالية بمبالغ متفاوتة على 25 حسابا بمكتب بريد مطروح، ويتم التحويل الأموال إليها من مكاتب بريد في عدد من محافظات الصعيد من بينها الأقصر وأسوان وأسيوط.

وقال محامي أحد الموظفين المتهمين، إنه تم إلقاء القبض على 6 موظفين بمكتب بريد مطروح الرئيسي، من مقر عملهم قبل يومين، كما تم القبض وتوجيه الاتهام إلى 13 مواطنا من أصحاب الحسابات البريدية التي تمت التحويلات من حسابات خلال السنوات الماضية، بإجمالي مليار و750 مليون جنيه.

ووجهت لموظفي البريد وأصحاب الحسابات المقبوض عليهم، اتهامات بالتزوير وتشكيل عصابة لغسيل أموال والتربح ومساعدة الغير على التربح، والإضرار بالمال العام.

وأكد مصدر مطلع أن هذه التحويلات كانت تتم لصالح المتهم الرئيسي الهارب، كما أن التحريات والفحص كشف تضخم حسابات المتهمين بملايين الجنيهات، مشيرًا إلى أن أحد موظفي البريد المتهمين صرف أكثر من 40 ألف حوالة مالية بريدية، لأصحاب الحسابات البريدية خلال السنوات الماضية.

وتواصل حاليا نيابة مطروح التحقيق مع المتهمين، الذين اعترف بعضهم بالوقائع والاتهامات الموجهة لهم، وجارِ التحقيق مع باقي المتهمين، كما تواصل أجهزة الأمن العمل على ملاحقة وإلقاء القبض على المتهم الرئيسي الهارب.

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