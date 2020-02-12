«العموم البريطاني» يعلن الإفراج عن 160 إرهابيا خلال 7 سنوات

كشف مجلس العموم البريطاني، عن إفراج السلطات في المملكة المتحدة عن أكثر من 160 إرهابيا في وقت مبكر خلال السبع سنوات الماضية فقط.وقال النائب جون هايس عن حزب المحافظين، وزير الأمن السابق إنه "فوجئ بخيبة الأمل هذه" وبالأرقام المهمة الواردة في الأبحاث من مكتبة مجلس العموم حول هذا الأمر، وفق شبكة "سكاي نيوز" البريطانية.وأوضح هايس خلال مناقشة لمجلس العموم بشأن قانون الطوارئ الذي تريد الحكومة إقراره أن الرقم السابق لا يشمل الجناة الذين أمضوا أقل من 12 شهرًا في السجن.وأشارت الشبكة إلى أنه تم الكشف عن هذه الأرقام عندما ناقش النواب مشروع قانون الحكومة بشأن الجناة الإرهابيين (تقييد الإفراج المبكر)، الذي تريد الحكومة تمريره اليوم.