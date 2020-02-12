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الأربعاء 12 فبراير 2020 الموافق 18 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الجيش السورى يُحرر قرية بريف حلب من الإرهابيين

الأربعاء 12/فبراير/2020 - 02:18 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
مروة عنبر
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واصلت وحدات الجيش السوري، اليوم الأربعاء، عملياتها ضد التنظيمات الإرهابية بريف حلب الغربي.

وأفادت وكالة الأنباء السورية سانا، بأن وحدات من الجيش دخلت قرية الشيخ علي غربي الطريق الدولي حلب دمشق.

وكانت وحدات الجيش حررت، أمس الثلاثاء، منطقة خان العسل وحي الراشدين عقب شن عمليات مكثفة ضد تجمعات الإرهابيين ومقراتهم، والقضاء على آخر تجمعاتهم، واستكملت تحرير الجانب الشرقي من الطريق الدولي حلب- دمشق.

وأكدت الخارجية الروسية، فى وقت سابق من اليوم الأربعاء، أن العمليات العسكرية الروسية والسورية موجهة فقط ضد الجماعات الإرهابية الموجودة فى إدلب.

تأتى تصريحات الخارجية الروسية ردًا على تهديدات الرئيس التركى، رجب طيب أردوغان، حول شن عدوان جديد على قوات الجيش السورى.

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