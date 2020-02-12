الجيش السورى يُحرر قرية بريف حلب من الإرهابيين

واصلت وحدات الجيش السوري، اليوم الأربعاء، عملياتها ضد التنظيمات الإرهابية بريف حلب الغربي.وأفادت وكالة الأنباء السورية سانا، بأن وحدات من الجيش دخلت قرية الشيخ علي غربي الطريق الدولي حلب دمشق.وكانت وحدات الجيش حررت، أمس الثلاثاء، منطقة خان العسل وحي الراشدين عقب شن عمليات مكثفة ضد تجمعات الإرهابيين ومقراتهم، والقضاء على آخر تجمعاتهم، واستكملت تحرير الجانب الشرقي من الطريق الدولي حلب- دمشق.وأكدت الخارجية الروسية، فى وقت سابق من اليوم الأربعاء، أن العمليات العسكرية الروسية والسورية موجهة فقط ضد الجماعات الإرهابية الموجودة فى إدلب.تأتى تصريحات الخارجية الروسية ردًا على تهديدات الرئيس التركى، رجب طيب أردوغان، حول شن عدوان جديد على قوات الجيش السورى.