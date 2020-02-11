مروة نصر تطرح البوستر الدعائى لـ«إنت حلالى»

طرحت الفنانة مروة نصر، البوستر الدعائي، لأحدث أغنياتها بعنوان "إنت حلالي"، وذلك استعدادا لطرحها احتفالا بعيد الحب مع جمهورها، بالإضافة لوضع العديد من الإعلانات لبوستر الأغنية في الشوارع."إنت حلالي" كلمات طاهر كمال وألحان أحمد محيي، وتوزيع زووم، وإنتاج محمد علام كيوب ميوزيك، وهندسة صوتية خالد رؤوف، وهي ضمن أغاني ألبومها الغنائي القادم "حلوة السهرة".