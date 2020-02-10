قوات روسية تسقط «مسيرتين» قرب قاعدة حميميم في سوريا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، مساء اليوم، إسقاط طائرتين مسيرتين أطلقهما مسلحون من إدلب قرب قاعدة حميميم، بحسب فضائية "الحدث"، في خبر عاجل.قوات الجيش العربي السوري، قصفت في وقت سابق من اليوم، بالمدفعية موقعا عسكريا تركيا في مطار تفتناز العسكري ومحيطه بمحافظة إدلب بشمال غرب سوريا، ما أدى لمقتل 5 جنود أتراك وجرح 5 آخرين، حسب ما أكدته وزارة الدفاع التركية.