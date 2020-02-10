مخرج «خان تيولا» يعاين أماكن التصوير في المغرب

يستعد الفنان نضال الشافعي وأسرة فيلم "خان تيولا" لتصوير مشاهدهم الخارجية خلال الأيام المقبلة، في دولة المغرب.وعاين وسام المدني، مخرج العمل، عددا من الأماكن بالمغرب لتصوير المشاهد الخارجية هناك في إحدى المناطق الساحلية المطلة على المحيط، ومن المقرر أن يستمر التصوير هناك لمدة 4 أيام، وبعدها يعود فريق العمل للبدء في مونتاج ومكساج العمل تمهيدا لطرحه بدور العرض خلال الفترة المقبلة.فيلم "خان تيولا" من بطولة نضال الشافعي، وفاء عامر، محمود البزاوي، أحمد كمال، محمد عبدالواحد، علي الشجيري، عبير منير، المطرب عز الأسطول، زهرة الحاروفي، ومجموعة من الفنانين الشباب، من بينهم عاصم الأبيض، محمد الكنزي، مؤمن عرموش، معتز يوسف، باسم رشدي، عبدالله عبدالمنعم، راندا مصطفى، رانيا صبحي، ومن تأليف وإخراج وسام المدني.