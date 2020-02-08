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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

«هكذا ورّط صاحبه».. عبد الرحمن الصاوي يكشف مخالفات شومان

السبت 08/فبراير/2020 - 10:01 م
عبد الرحمن الصاوي
عبد الرحمن الصاوي
محمود عرفات
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كشف الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، عن داعية سلفي جديد يعتلي منابر مساجد الأوقاف دون ترخيص، وأعلن مساندته للداعية السلفي حازم شومان.

وأوضح الباز، في برنامجه 90 دقيقة، المذاع على فضائية المحور، أن عبد الرحمن الصاوي وهو طبيب، نشر فيديو عبر صفحته أعلن دعمه الكامل لحازم شومان، وأنه يحبه في الله، موضحا أن هذا الفيديو اعترف فيه عبد الرحمن الصاوي بصعود حازم شومان للمنابر في إطار الدعوة، والذهاب للجامعات لإلقاء المحاضرات.

وتابع أن عبد الرحمن الصاوي ليس فقط يحب حازم شومان في الله، ولكن هو أيضا يصعد المنابر ويلقي الخطب دون ترحيص من وزارة الأوقاف.

وكشف أن عبد الرحمن الصاوي، ألقى خطبة الجمعة في المنصورة في يوم 31 يناير 2020، وهي خطبة حديثة لأنه يتكلم عن أمور جديدة، كما أنه ألقى خطبة في ديسمبر 2019، وفي 2018 ألقى خطبة الجمعة في طلخا.

وتابع الباز، أن عبد الرحمن الصاوي، ألقى درسا في مسجد البدر في المنصورة منذ 3 أسابيع، منوها إلى أن هذا الرجل شرب من نفس الإناء الذي شرب منه حازم شومان.

واستكمل أن هذا الرجل نعى محمد مرسي بعد وفاته، فهو داعم لجماعة الإخوان ويتبنى خطاب إخواني إرهابي واضح، مطالبا الأوقاف بضرورة توضيح موقف عبد الرحمن الصاوي، وهل يصعد المنابر بترخيص من الوزارة أم لا؟.

وواصل الباز، أن هؤلاء الدعاة عندما كانوا «دعاة أنابيب» كنا نواجه مشايخهم الكبار كحسان والحويني ويعقوب، ولم نخش أن نقف في وجوههم، وهم في عز سطوتهم، ونحن لا نخشى في الحق أبدا، ولا نتردد عن حماية هذه الدولة.

واستكمل نحن في «90 دقيقة»، نقف بالمرصاد لكل من يصعد المنبر دون ترخيص أو دون وجه حق.

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