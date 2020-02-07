تقرير: تركيا وقطر سبب دمار إدلب السورية

عرضت فضائية «مداد نيوز» السعودية، تقريرا يسلط الضوء على تصريحات مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري، بأنه كان هناك 17 هدنة لوقف القتال في البلاد وفي كل مرة يتم نقضها من طرف المسلحين بتوصية تركيا وقطر.

وأشار التقرير إلى أن الجعفري أكد خلال جلسة مجلس الأمن الدولي حول الأوضاع في سوريا، أن التنظيمات الإرهابية في إدلب لم تسمح للمدنيين بالخروج من المدينة، ولفت إلى عقد اجتماع في مطار تفتناز بين النظام التركي وتنظيم جبهة النصرة لوضع خطة للتصدي لمحاولات الجيش السوري تحرير البلاد.

واستنكر الجعفري، دعوة مجلس الأمن لجلسة طارئة حول إدلب فيما يتجاهل أعضاؤه إدانة أعمال العدوان والاحتلال التي تقوم بها تركيا في سوريا.





وكانت القيادة العامة للقوات المسلحة السورية، أعلنت دخول رتل عسكري تركي يضم عددا من الآليات والمدرعات إلى الأراضي السورية بهدف حماية الإرهابيين وعلى رأسهم "جبهة النصرة"، وعرقلة تقدم الجيش السوري ومنعه من إكمال القضاء على الإرهاب الذي يحاصر المدنيين في إدلب ويتخذ من المدنيين رهائن ودروعا بشرية لديه.



