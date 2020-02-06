رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 07 فبراير 2020 الموافق 13 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

صندوق النقد يحذر من تلاشي ثروات الخليج في غضون 15 عاما

الخميس 06/فبراير/2020 - 11:38 م
صندوق النقد
صندوق النقد
وكالات
طباعة
حذر صندوق النقد الدولي في تقرير له اليوم الخميس، من احتمالات تعرض دول الخليج العربية لخطر تبديد ثروتها المالية البالغة تريليوني دولار في غضون 15 عاما، حيث يصل الطلب على النفط إلى مستويات ذروته.

ووفقا للتقرير، من المرجح أن يصل الطلب العالمي إلى ذروته في حدود عام 2041 عند حوالي 115 مليون برميل في اليوم، ويتراجع تدريجيا بعد ذلك.

ووفقا لوكالة أنباء بلومبرج، قال الصندوق في التقرير إن الطلب العالمي على النفط قد يبدأ في التراجع في وقت أقرب من المتوقع، ما يضع ضغوطا على ماليات دول مجلس التعاون الخليجي الست، التي تشكل خمس الإنتاج العالمي من خام النفط.

وقال الصندوق في توقعاته إنه بدون إصلاحات اقتصادية حاسمة، قد تستهلك الدول الأغنى في الشرق الأوسط صافي ثروتها المالية بحلول عام 2034، حيث تصبح المنطقة مدينة تماما.

وأضاف الصندوق في التقرير المعد من جانب فريق من متخصصيه في شؤون الشرق الأوسط ووسط آسيا وكذلك من قسم الأبحاث، أنه في غضون عقد آخر، سيتم أيضا استنزاف ثروتها الإجمالية غير النفطية.

وقال جهاد عزور مدير قسم الشرق الأوسط ووسط آسيا في صندوق النقد في مقابلة إن "دولا في المنطقة يجب أن تفكر على المدى الطويل وبشكل استراتيجي لأن أسواق النفط تتغير بشكل هيكلي في كل من الطلب والعرض".

وأضاف في تصريحات نقلتها بلومبرج إن الإصلاحات الاقتصادية الجارية بالفعل في بعض الدول، يجب أن يتم تسريعها، مضيفا أن خطط التنمية يجب أن تحول الإنفاق وتوفير الوظائف من الحكومات إلى القطاع الخاص، وأن يتم تطوير موارد دخل غير نفطية أكثر بشكل أسرع.

وقال عزوز إن دول مجلس التعاون الخليجي سيتعين عليها أن تكون أكثر حدة في مسعاها لعملية تحول اقتصادي من أجل الحفاظ على ثروتها الحالية، مؤكدا "إذا توقفنا هنا فلن يكون كافيا".

وتوصلت شركات نفط عالمية ودول منتجة إلى الإقرار بأن موارد الطاقة البديلة وكذلك الكفاءة الأكبر في الاستهلاك قد أديا بالفعل إلى تآكل الطلب.

وقال صندوق النقد الدولي إنه بينما تعمل دول خليجية مثل المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة على تطوير صناعات للاستعداد لفترة ما بعد النفط، فهي لم تتحرك بالسرعة الكافية لتجنب نفاد السيولة النقدية.

ووفقا للتقرير، زادت الدول الخليجية المنتجة للنفط إنفاقها بالميزانية من 2007 وحتى 2014، عندما هوى خام النفط، وعلى الرغم من إصلاحات غير مكتملة، لم تعوض بشكل كامل التراجع في عائدات النفط بتقليص الإنفاق، ما أدى إلى حالات عجز تسببت في تآكل الثروة.

وقال الصندوق إن من المرجح أن تكون حكومات المنطقة في حاجة إلى أن تخفض الإنفاق بشكل أكبر، وتدخر أكثر وتطبق ضرائب على مستوى واسع لتغطية نفقاتها، مضيفا إن "من المتوقع أن ينمو الطلب العالمي على النفط بوتيرة أكثر تباطؤا ويبدأ في نهاية المطاف في التراجع خلال العقدين المقبلين".

ووفقا للصندوق، فإن حدوث تراجع آخر في أسعار النفط هذا العام، في ظل التوترات السياسية والمخاطر التي يفرضها فيروس كورونا المتحور الجديد على النمو، يجعل المهمة أكثر صعوبة. وإذا ظل الطلب العالمي على النفط في اتجاهه النزولي قبل أن تتجذر هذه الخطط، فسيتعين على الدول أن تتعامل مع مشاكل اقتصادية على مدى أطول عاجلا.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 3 ساعات

«بادجي» و«ديانج» ينهيان عقدة بيراميدز وقطار الأهلي مستمر

منذ حوالي 7 ساعات

أسماء ضحايا حادث تصادم طريق أسوان الصحراوي

منذ حوالي 9 ساعات

ارتفاع عدد وفيات حادث الطريق الصحراوى بأسوان لـ13 شخصًا

منذ حوالي 6 ساعات

وفاة مُكتشف «كورونا» بعد إصابته بالفيروس

الصور

image description

وزراء وفنانون وإعلاميون في عزاء نادية لطفي

image description

فيفي عبده ولبلبة ونجوم الفن في عزاء نادية لطفي

image description

عائدون لمنظومة الدعم: التظلم الإلكترونى أنصفنا

image description

بلطيم: نسعى للانتهاء من إنشاء محطة التنقية الجديدة

image description

تمهيدًا للمرحلة الثالثة.. محافظ المنيا يتابع مشروع المتحف «الآتونى»

الأكثر قراءة

أول تعليق من آل الشيخ بعد فوز الأهلي على بيراميدز

مرتضى منصور يكشف موعد سفر الزمالك إلى قطر

«رياح وبرودة شديدة».. الأرصاد: موجة عدم استقرار تبدأ الجمعة

تعليم الإسكندرية: إجراءات احترازية استعدادًا للفصل الدراسى الثانى

إنفوجراف

image description

ختان الإناث فى أرقام.. انفوجراف

image description

انفوجراف.... النفقة الزوجية..إجراءات وعقوبة

image description

5 أسباب لـ«النوم فى العمل» (إنفوجراف)

image description

عقوبة حيازة سلاح أبيض (انفوجراف)

أيام زمان

«رشدي أباظة تحرش بي».. اعترافات نادية لطفي عن مضايقات الرجال

فنانة كبيرة سرقت «شيئًا ثمينًا» من إحسان عبدالقدوس.. ففضحها

حكاية فنانة أبعدها اسمها الغريب عن السينما.. وتسبب في حبسها ساعتين

القصة الكاملة لإصابة نادية لطفي بالعمى.. سر معجزات «بولا»

نجم الساعة

«رشدي أباظة تحرش بي».. اعترافات نادية لطفي عن مضايقات الرجال

الصحة

فشل التوصل لمصل مضاد لـ «الإيدز»

«الإيروبكس» يحمى من ألزهايمر

رغم سلبياتها.. للقيلولة فوائد أخرى

أغراض منزلية تشكل خطرًا على نمو الجنين

منوعات

لماذا الأطفال هم أقل عرضة للإصابة بـ«كورونا»؟

"وهم بنات باريس".. عارضة أزياء شهيرة: الجمال الفرنسى أسطورة

مسؤول «فورمولا1-» يلمح لتأجيل سباق الجائزة الكبرى بسبب «كورونا»

رائدة الفضاء الأمريكية «كوك» تعود للأرض

مقالات الرأي
جمال طه
إرهاب إدلب ينتقل لطرابلس عبر الممر التركى
ماجد حبته
الجدة نانسى.. والحاج محمود!
مدحت بشاى
المركز الكاثوليكى ومهرجان الفن السابع
مؤمن المحمدي
لغة القرآن
المزيد

الثقافة

«ثقافة أسيوط» يستضيف «القلب الأبيض» لدعم ذوي الاحتياجات

وائل خورشيد يكتب: حتى الرمق الأخير

افتتاح معرض «تراث اليمن» للفنان وسام العنسي بالهناجر.. السبت

«الناشرين المصريين» يتخلى عن تنظيم معرض زايد للكتاب