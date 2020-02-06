البورصة تربح 5.3 مليار جنيه فى ختام تعاملات الأسبوع

اختتمت مؤشرات البورصة تداولات اليوم الخميس- آخر تعاملات الأسبوع- على ارتفاع بدعم من عمليات شراء موسعة من قبل المتعاملين الأجانب، وسط تحسن في أحجام التداولات.وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة نحو 5.3 مليار جنيه؛ ليغلق عند مستوى 712.624 مليار جنيه.وبلغ حجم التداول على الأسهم 172.2 مليون ورقة مالية بقيمة 818.7 مليون جنيه، عبر تنفيذ 24.8 ألف عملية لعدد 176 شركة.وسجلت تعاملات المصريين 60.87% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 27.61%، والعرب على 11.53% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 46.48% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 53.51%.ومال صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للبيع بقيمة 26.1 مليون جنيه، 2.4 مليون جنيه، 29.8 مليون جنيه، 20.1 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات الأجنبية للشراء بقيمة 9.6 مليون جنيه، 68.7 مليون جنيه، على التوالي.وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.85% ليغلق عند مستوى 14105 نقاط، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.69% ليغلق عند مستوى 1933 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.99%؛ ليغلق عند مستوى 16249 نقطة، وزاد مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.60% ليغلق عند مستوى 5244 نقطة.كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.51%، ليغلق عند مستوى 1274 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.72% ليغلق عند مستوى 1400 نقطة، فيما تراجع مؤشر بورصة النيل بنسبة 2.37% ليغلق عند مستوى 533 نقطة.وارتفعت أسهم 94 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 37 شركة، ولم تتغير مستويات 45 شركة.