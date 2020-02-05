البورصة تربح 5.7 مليار جنيه بدعم الاستثمار الأجنبي

أنهت مؤشرات البورصة معاملات اليوم الأربعاء، على صعود، مدعومة بعمليات شراء موسعة من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار الأجنبية، تلك التى قابلتها قوى بيعية من قبل المصريين والعرب.وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة نحو 5.7 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 707.3 مليار جنيه، مقابل 701.6 مليار أمس الثلاثاء.ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة "اى جى اكس 30" بنسبة 52. 0%، بما يعادل 72.11 نقطة، ليغلق عند مستوى 13987 نقطة، كما صعد المؤشر الثانوى "اى جى اكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 34. 0%، بما يعادل 4.24 نقطة لينهى تعاملاته عند مستوى 1267 نقطة، وسط تداولات متوسطة بلغت قيمتها نحو 630.3 مليون جنيه، وذلك بالتعامل علي حوالي 141.6 مليون ورقة مالية، تمت من خلال تنفيذ نحو 19.5 ألف صفقة بيع وشراء.