رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 05 فبراير 2020 الموافق 11 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

البورصة تربح 5.7 مليار جنيه بدعم الاستثمار الأجنبي

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 02:41 م
البورصة
البورصة
اكرم عمران
طباعة
أنهت مؤشرات البورصة معاملات اليوم الأربعاء، على صعود، مدعومة بعمليات شراء موسعة من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار الأجنبية، تلك التى قابلتها قوى بيعية من قبل المصريين والعرب.

وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة نحو 5.7 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 707.3 مليار جنيه، مقابل 701.6 مليار أمس الثلاثاء.

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة "اى جى اكس 30" بنسبة 52. 0%، بما يعادل 72.11 نقطة، ليغلق عند مستوى 13987 نقطة، كما صعد المؤشر الثانوى "اى جى اكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 34. 0%، بما يعادل 4.24 نقطة لينهى تعاملاته عند مستوى 1267 نقطة، وسط تداولات متوسطة بلغت قيمتها نحو 630.3 مليون جنيه، وذلك بالتعامل علي حوالي 141.6 مليون ورقة مالية، تمت من خلال تنفيذ نحو 19.5 ألف صفقة بيع وشراء.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 17 ساعة

تجديد حبس قاتلي نجل «مذيعة النهار»

منذ يوم

فندق 5 نجوم و«تقسيمة المليون».. «أصالة» تنقذ ابنها بـ«محامي عُقر»

منذ حوالي 8 ساعات

أسعار الذهب فى مصر اليوم الأربعاء 5 فبراير 2020

منذ حوالي 16 ساعة

انتصار السيسي: نادية لطفي خالدة في ذاكرة الجماهير

الصور

image description

صور جنازة نادية لطفي

image description

ندوة «تريزيجيه» في معرض القاهرة للكتاب

image description

مرتضى منصور يعلن موقف الزمالك من السوبر الإفريقى

image description

«المصرية للدراسات السياسية» تنظم مؤتمرًا لعرض إنجازات الرئيس

image description

نجوم الرياضة والإعلام فى حفل رابطة النقاد لاختيار الأفضل 2019

الأكثر قراءة

نتيجة الصف الثاني الثانوي بعد التعديلات

احذر.. أكل الدجاج مرتين في الأسبوع يسبب الوفاة

فندق 5 نجوم و«تقسيمة المليون».. «أصالة» تنقذ ابنها بـ«محامي عُقر»

طالب الإسكندرية المفصول: الكلية كانت على علم بتنظيم الحفلة

إنفوجراف

image description

عقوبة حيازة سلاح أبيض (انفوجراف)

image description

وداعًا نادية لطفى جميلة جميلات السينما المصرية "إنفوجراف"

image description

«رحلت لويزا».. محطات في حياة نادية لطفي (فيديوجراف)

image description

خطوات استخراج رخصة القيادة الدولية.. إنفوجراف

أيام زمان

«بالراحة يا عبد الرحمن».. حكاية الخلاف الغامض بين أم كلثوم والأبنودي

موسيقار الملوك «مقموص».. سر بكاء عبد الوهاب بسبب جمال عبد الناصر

المذكرات السياسية لـ نادية لطفى.. «لهذا السبب زارت لبنان بعد مجزرة صبرا وشاتيلا»

قصة الشيخ الشهير الذي نال لقب «معبود النساء».. سورية طلبت الزواج منه

نجم الساعة

«بالراحة يا عبد الرحمن».. حكاية الخلاف الغامض بين أم كلثوم والأبنودي

الصحة

حملات تطعيم ضد الحصبة تستهدف حماية 45 مليون طفل

«تصلب الشرايين» يهدد النساء خلال مرحلة اليأس.. لسببين

5 أخطاء شائعة وراء عدم خسارة الوزن

الاتحاد الأوروبي: استراتيجية جديدة لمكافحة السرطان نهاية العام

منوعات

رابط موقع دعم مصر لتحديث بيانات المستهلكين 2020 في بطاقات التموين وتسجيل رقم التليفون

دراسة: تحدث الأباء بنبرة هزلية مع الأطفال يساعدهم على تعلم المهارات اللغوية

عادات غذائية تحميك من أمراض القلب والأوعية الدموية

احذر.. أكل الدجاج مرتين في الأسبوع يسبب الوفاة

مقالات الرأي
ماجد حبته
لقاء فى ظلام عنتيبى
القس. رفعت فكرى
جريمة بربرية
د.مينا بديع عبدالملك
الأبوة الحقيقية
منى رجب
«ندى».. زهرة مصرية قتلها الجهل والتطرف
المزيد

الثقافة

رئيس نادي القصة: نتعرض للطرد من المبنى

رحاب مطاوع تحيي تراث أم كلثوم بالمانسترلي.. غدًا

«السيمفوني» يحيي حفلا بقيادة الإيطالي جوزيبي لانزيتا.. السبت

شاكر عبد الحميد: نادي القصة جزء من تاريخ الثقافة المصرية