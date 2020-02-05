اليمن: سقوط مئات القتلى من الحوثيين في المعارك الأخيرة

أعلن وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، عن سقوط مئات القتلى من الحوثيين بينهم قيادات عسكرية وخبراء من حزب الله وإيران، وذلك خلال المعارك الأخيرة في جبهات (نهم - صرواح - الجوف - البيضاء).وقال الإرياني، وفقًا لقناة (العربية الحدث)، اليوم الأربعاء، "إن هذه المعارك ما زالت مستمرة وجماعة الحوثي تتكتم على خسائرها الحقيقية ومستمرة بالزج بعناصرها في محارق الموت، وتوهم أسرهم أنها تحقق انتصارات كبيرة ولكنها تضحي بهم في مغامرات ومعارك غير وطنية خاسرة لتقديم اليمن على طبق من ذهب لإيران، وهو ما لن يسمح به اليمنيون".وأضاف أن "جماعة الحوثي لم تقدم لليمنيين حتى المغرر بهم في صفوفها سوى الموت والخراب والدمار والجوع والفقر والمرض"، لافتًا إلى ‏أن الجيش الوطني بدعم وإسناد من تحالف دعم الشرعية بقيادة الأشقاء في المملكة العربية السعودية سطّر ملاحم بطولية وخاض معارك وجهًا لوجه مع الحوثيين في جبهات (نهم - صرواح - الجوف - البيضاء).