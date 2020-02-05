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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

كاتب أردني لــ تميم البرغوثي وجمال ريان: فلسطين تتبرأ منكم

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 07:09 ص
جريدة الدستور
نضال ممدوح
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هاجم الكاتب الأردني زيد عمر النابلسي، مذيع قناة الجزيرة القطرية جمال ريان والشاعر الفلسطيني تميم البرغوثي، مشيرًا إلى أنهم باعو القضية بحفنة من الدولارات التي ينفقها عزمي بشارة، المسئول بشبكة قنوات التلفزيون العربي.

وقال «النابلسي»٬ في منشور له عبر موقع «فيس بوك»: «إلى مذيع قناة الخنزيرة جمال الريان الذي ذرف دموع التماسيح في ذلك التسجيل المبتذل، إلى شاعر قاعدة العيديد تميم البرغوثي الذي دعى إلى حل السلطة الفلسطينية وإلحاق عناصرها الأمنية بفصائل المقاومة، وإلى باقي المأجورين والغلمان في بلاط الجاسوس الموسادي عزمي بشارة، أنتم تحديدًا انضبّوا وانطمّوا وعودوا إلى جحوركم وأوكاركم».

وأضاف: «مئات مليارات الدولارات التي اعترف بإنفاقها أسيادكم ومشغليكم على تمويل وتسليح قاطعي الرؤوس ومجاهدي النكاح لتدمير الدولة السورية وذبح شعبها وإنهاك جيشها، كانت ستكفي لشراء أرض فلسطين بأكملها مترًا مترًا بسعر السوق من النقب إلى رأس الناقورة، دون إطلاق رصاصة واحدة».

وتابع: «نعم، الأموال التي أنفقها ضباع الصيدة التي أفلتت على تسليح وحوش تنظيم القاعدة بملايين أطنان العدة والعتاد والأسلحة الثقيلة والخفيفة والمدافع والصواريخ والبنادق والرصاص والمتفجرات للانتقام من سوريا ولضرب المقاومة، كانت ستكفي لتحرير فلسطين من البحر إلى النهر ألف مرة».

واختتم الكاتب الأردني موجهًا حديثه للمأجورين: «أنتم بالذات فلسطين تخجل منكم وتتبرأ من مخالبكم الملطخة بدماء السوريين».

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