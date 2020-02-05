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الأربعاء 05 فبراير 2020 الموافق 11 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

وزارة العمل السعودية: لم نقرر إلغاء الكفالة للأجانب العاملين فى المملكة

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 02:12 ص
وزارة العمل السعودية
وزارة العمل السعودية
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أكدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية، أمس الثلاثاء، أنه لم يصدر أي تصريح حول ما يتداول في وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي عن إلغاء الكفالة للأجانب العاملين في المملكة والبالغ عددهم أكثر من 10 ملايين عامل.

وأوضحت الوزارة، في بيان لها مساء الثلاثاء، "أنها تتشارك في قراراتها التي تمسّ سوق العمل مع مختلف الجهات الحكومية وقطاع الأعمال، ويُعلن رسميًا عن هذه القرارات".

ودعت وزارة العمل السعودية إلى أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية.

ويأتي صدور البيان اليوم عقب الأنباء الصحفية السعودية التى ذكرت أنها علمت من مصادرها الخاصة عن قرار وشيك تتجه إلى اتخاذه الحكومة السعودية يتضمن صدور قرارًا بإلغاء نظام الكفالة في المملكة وقصر العلاقة بين صاحب العمل والوافد على عقد العمل الذي يحدد حقوق وواجبات الطرفين.

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