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الثلاثاء 04 فبراير 2020 الموافق 10 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الصحة

5 أخطاء شائعة وراء عدم خسارة الوزن

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 07:00 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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يسارع الكثيرين باتباع نظام غذائى صارم، لخسارة الوزن ولكن رغم ذلك لا يصل إلى الوزن صحي، في بعض الأحيان، لا يحقق بعضنا نتائج فيما يتعلق بفقدان الوزن رغم بذل جهود كبيرة، وهو ما يعني وجود بعض الأخطاء في الحمية التي تقوم بها.

موقع "إيفينيج ستاندرد" البريطاني رصد أبرز 5 أخطاء تتعلق بتناول الطعام قد تعوق خسارتك الوزن الزائد بنجاح.

1- تخطي الوجبات
الصوم المتقطع، وتناول وجبات محدودة من سبل فقدان الوزن الأكثر شيوعًا مؤخرًا، وفي حين ينجح البعض في فقدان الوزن من خلال هذه الأنظمة، يفشل آخرون بسبب عدم انتظامهم في الحمية.

من المهم المواظبة على الحمية، فتجاوز وجبة الإفطار بشكل غير منتظم قد يؤدي إلى الشره في تناول الوجبات الأخرى، مما يتسبب في زيادة الوزن بالتبعية.

2- تناول مشروبات غازية
واحد من أكثر أخطاء فقدان الوزن شيوعًا، هو المواظبة على الأكل الصحي ونسيان أهمية تناول مشروبات صحية تخلو من السكريات، إذ إن تناول القهوة بكميات مبالغ فيها من السكر، أو شرب مياه غازية بكثرة من شأنه إعاقة عملية فقدان الوزن.

3- تجاهل تناول الألياف
يركز البعض خلال محاولاتهم خسارة الوزن الزائد على تقليل كميات الطعام التي يتناولونها، في حين يجب التركيز على تناول أطعمة بعينها، مثل الخضراوات والفاكهة، التي نحصل منها على الألياف وتشعرنا بالشبع وتمدنا بالطاقة لإكمال اليوم.

تناول كميات كبيرة من الخضراوات لا يزيد من السعرات الحرارية، بل على العكس تمامًا تسهم في عملية الهضم.
خسارة الوزن الزائد لا تعني بالضرورة البقاء جائعًا.

4- التركيز على الأطعمة قليلة الدهن
اكتسبت الدهون سمعة سيئة بسبب احتوائها على كميات ضخمة من السعرات الحرارية مقارنة بالبروتين والنشويات، إلا أن فقدان الوزن هو عملية أكبر وأعم من حساب السعرات الحرارية المكتسبة والمفقودة.

بعض الأطعمة التي يتم الترويج لها تحت مسمى قليل الدهن أو الدسم تحتوي على نسبة أعلى من السكريات وهو ما لا يٌنصح به.

الدهون جزء مهم من الحمية الغذائية، إذ تقوم بعدة أدوار مهمة منها إنتاج الهرمونات، ومساعدة الجسم على امتصاص الفيتامينات مثل فيتامين أيه ودي وإي، فقط عليك بتناول الدهون الصحية الموجودة في ثمار الأفوكادو والأسماك الدهنية والمكسرات.

5- تناول أطعمة معالجة
من المهم التأكد من تناول الوجبات من مصادرها الطبيعية والابتعاد عن الطعام المعالج كاللحوم المصنعة على سبيل المثال، إلا أن الأطعمة المأخوذة عن مصادر طبيعية مثل السمك، البيض، والتوفو تمثل خيارًا أفضل.

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