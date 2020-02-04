حريق في شركة مصر للبترول بالدقهلية

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الدقهلية، اليوم الثلاثاء، من السيطرة على حريق بشركة مصر للبترول في مركز المنصورة على طريق السنبلاوين، دون وقوع خسائر في الأرواح البشرية أو إصابات.كان اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارا بورود إشارة عن اشتعال خط بنزين بالمصنع ناحية قرية "شاوة" بمركز المنصورة، وهرعت سيارات الإطفاء والإسعاف إلى مكان البلاغ.وتمكنت الحماية المدنية من السيطرة على الحريق قبل امتداده وتوسعه، وتم تشكيل فريق من البحث الجنائي لبيان سبب الحريق، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، ويجري رفع آثار الحريق.