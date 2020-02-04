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الثلاثاء 04 فبراير 2020 الموافق 10 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

حريق في شركة مصر للبترول بالدقهلية

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 06:07 م
صورة من الحدث
صورة من الحدث
الدقهلية : عمرو الحوتى
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تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الدقهلية، اليوم الثلاثاء، من السيطرة على حريق بشركة مصر للبترول في مركز المنصورة على طريق السنبلاوين، دون وقوع خسائر في الأرواح البشرية أو إصابات.

كان اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارا بورود إشارة عن اشتعال خط بنزين بالمصنع ناحية قرية "شاوة" بمركز المنصورة، وهرعت سيارات الإطفاء والإسعاف إلى مكان البلاغ.

وتمكنت الحماية المدنية من السيطرة على الحريق قبل امتداده وتوسعه، وتم تشكيل فريق من البحث الجنائي لبيان سبب الحريق، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، ويجري رفع آثار الحريق.

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