«جبهة الإصلاح» بالجيزة ترتب أوراقها لانتخابات «المحامين»

اجتمع منذ قليل المحامي إبراهيم سعودي، المتحدث باسم جبهة الإصلاح بنقابة المحامين، بأعضاء وقيادات الجبهة بمحافظات الجيزة، لمناقشة ترتيبات الانتخابات المقبلة.وناقش الحضور، التحضير لعملية الحشد في الانتخابات لصالح رجائي عطية، وقائمة جبهة الإصلاح، والتنسيق مع قواعد الجبهة في الجيزة، ومواجهة الحملات المضادة التي تستهدف ضرب الجبهة وقائمتها.وأكدوا ضرورة حشد الدعم الكامل لمرشح الجبهة على منصب النقيب المفكر رجائي عطية، والاستعداد لعملية الرقابة على الصناديق، وكذلك التحركات القانونية لإلزام النقيب الحالي ومجلسه بتنفيذ الإشراف القضائي الكامل على جميع مراحل العملية الانتخابية.كما جرى النقاش حول الموقف حال وقف انتخابات النقابة بتدخل قضائي وتبعات ذلك.