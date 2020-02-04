مقتل 4 أشخاص وسط مالى خلال هجوم إرهابى

لقى أربعة أشخاص مصرعهم وأصيب عدد آخر بجراح في هجوم شنه مسلحون مجهولون في منطقة بانا جاكو الواقعة على بعد خمسة وثلاثين كيلو متر من مدينة كورو وسط مالي.وذكرت وكالة الأنباء المالية الرسمية مساء الاثنين أن، الحادث الإرهابي خلف كذلك أضرارا مادية واسعة النطاق قبل إجبار الناس على الفرار إلى مدينة كورو ودمهورية بوركينا فاسو المجاورة.وأضافت أن، الجماعات الإرهابية أوقفت حركة المرور لبعض الوقت وقامت بتخريب الطرق.