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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

خالد أبو بكر: «التفاهة سهلة وهتخليك نمبر وان»

الإثنين 03/فبراير/2020 - 11:36 م
خالد أبو بكر
خالد أبو بكر
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قال الإعلامي خالد أبو بكر، إن التفاهة أصبحت أسهل ما يمكن عمله وأكثر الأشياء وأسرعها رواجًا، وستكون مشهورًا وهتبقى «نمبر وان» حتى العري على الفضائيات أصبح له جمهور.

وأضاف أبو بكر ببرنامج «كل يوم» المذاع على فضائية «أون إي» خلال استضافته عدد من الروائيات، إن من أصعب الأشياء أن تؤسس لثقافة موضحا أنها من أهم ما تملكه مصر من أدوات القوة، لذا يجب دعم المثقفين والكتاب ليكون المجتمع أكثر ثقافة.

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