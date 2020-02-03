خالد أبو بكر: «التفاهة سهلة وهتخليك نمبر وان»

قال الإعلامي خالد أبو بكر، إن التفاهة أصبحت أسهل ما يمكن عمله وأكثر الأشياء وأسرعها رواجًا، وستكون مشهورًا وهتبقى «نمبر وان» حتى العري على الفضائيات أصبح له جمهور.وأضاف أبو بكر ببرنامج «كل يوم» المذاع على فضائية «أون إي» خلال استضافته عدد من الروائيات، إن من أصعب الأشياء أن تؤسس لثقافة موضحا أنها من أهم ما تملكه مصر من أدوات القوة، لذا يجب دعم المثقفين والكتاب ليكون المجتمع أكثر ثقافة.