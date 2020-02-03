«زايد» للوافدين من ووهان: مصر تستطيع حماية أبنائها

◄وزيرة الصحة تتابع وصول الوافدين من الصين للتأكد من اتخاذ كل الإجراءات الوقائية

◄وزيرة الصحة لـ"الوافدين": الدولة المصرية قادرة على حماية أبنائها وتوفير كل سبل الرعاية الطبية لهم

◄الوافدون من الصين يشيدون بجهود مصر ويرددون "تحيا مصر"

تابعت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، اليوم، وصول المصريين الوافدين من الصين بمطار العلمين، للتأكد من اتخاذ كل الإجراءات الوقائية حسب اللوائح الصحية الدولية وإرشادات منظمة الصحة العالمية في هذا الشأن، وأكدت لهم أن الدولة المصرية قادرة على حماية أبنائها وتوفير كل سبل الرعاية الطبية لهم، فضلًا عن اتخاذ جميع الإجراءات والتدابير اللازمة لمنع دخول أي أمراض وبائية أو معدية لمصر.يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لعودة من يرغب من المصريين المقيمين في مدينة ووهان الصينية بعد انتشار فيروس الكورونا المستجد ncov بها.وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي، أن الوزيرة حرصت على مراجعة كل الإجراءات الوقائية والإشراف عليها منذ وصول الوافدين إلى أرض الوطن بمهبط المطار حتى وصولهم إلى الحجر الصحي المخصص لهم، مؤكدةً أنه تم اتخاذ إجراءات وقائية مشددة لكل الوافدين وطاقم الطائرة والفريق الطبي المرافق لهم فور وصولهم المطار، من خلال قياس درجات الحرارة ومناظرتهم طبيًا، حيث يتم إخلاء من يظهر عليه ارتفاع في درجة الحرارة إلى مستشفى الإخلاء مباشرةً عبر سيارات الإسعاف ذاتية التعقيم.وأضاف أن الوزيرة أكدت أنه سيتم نقل كل الوافدين وطاقم الطائرة والفريق الطبي المرافق لهم، إلى الحجر الصحي المخصص، مشيرةً إلى تأهب الأطقم الطبية والإدارية من كل التخصصات "أطباء، وتمريض، ومتخصصين حاسبات ونظم معلومات، وإداريين، وفنيي معامل، ومراقبي نفايات، بالإضافة إلي خدمات معاونة"، والتي تم تدريبهم على أعلى مستوى خلال الفترة الماضية، مشيرةً إلى اتخاذ الإجراءات الوقائية، وفقًا للدليل الإرشادي لمنظمة الصحة العالمية، كما أكدت على توفير أفضل الخدمات اللوجستية والمسكن والإعاشة للوافدين، وجميع المتعاملين معهم، خلال فترة الإقامة وهى 14 يومًا "فترة حضانة المرض".وقال إن الوزيرة أكدت أيضًا على جاهزية مستشفى الإخلاء وتوافر كل التخصصات الطبية بها، مشيرةً إلى أن المستشفى تم تجهيزه ليصبح أسرته بالكامل رعاية مركزة ومزودة بأجهزة التنفس الصناعي وأجهزة الأشعة ومزودة بالتجهيزات والمستلزمات الطبية لتلبية كل الاحتياجات الطبية للمصريين القادمين من الصين.ولفت إلى أن الوزيرة تتابع انعقاد غرفة إدراة الأزمات والتي تعمل على مدار الـ24 ساعة وتضم ممثلين من كل الوزارات والجهات المعنية، بديوان عام الوزارة، لمتابعة خطة استقبال المواطنين المصريين القادمين من مدينة ووهان الصينية، مشيرًا إلى أن الوزيرة تتلقى تقريرًا من الغرفة كل ساعة لمتابعة الموقف.وأكد مجاهد أن الوزارة تواصل رفع درجات الاستعداد القصوى في جميع المنافذ والمطارات على مستوى الجمهورية ومتابعة الموقف أولًا بأول لفيروس "كورونا المستجد"، مؤكدًا على أن الوضع فى مصر مطمئن ولم يتم رصد أي حالات مشتبه فيها أو مصابة بالفيروس، خاصة بعد اتخاذ الدولة الإجراءات الوقائية وخطة التأمين الاحترازية لمنع تسلل الوباء داخل البلاد.ومن جانبهم أشاد الوافدون المصريون بجهود الدولة المصرية، بداية من التنسيق لمغادرتهم الصين والإجراءات والتسهيلات التي تمت لهم في هذا الشأن، كما أشادوا بالإجراءات الوقائية والخدمات الطبية التي قدمت لهم حتى الآن، مرددين فور وصولهم لمطار العلمين"تحيا مصر.. تحيا مصر"، معربين عن فخرهم باهتمام وعناية الدولة المصرية بأبنائها.وكانت وزيرة الصحة، الدكتورة هالة زايد، قد أشارت إلى تشكيل غرفة مركزية بوزارة الصحة والسكان تضم ممثلين عن أجهزة الدولة المعنية تعمل على مدار الساعة لمتابعة الوضع الوبائي أولًا بأول لفيروس كورونا الجديد.ولفتت إلى تجهيز المعسكر الطبي للقادمين من مدينة ووهان الصينية، بؤرة تفشي الفيروس، بعيادات باطنة وأمراض صدرية وأطفال، وتزويده بالأجهزة الطبية وغير الطبية المطلوبة، وإنشاء معمل تحاليل مركزي يضم (معمل فيروسات، معمل كيمياء وأمراض الدم)، وإنشاء صيدلية مركزية بها جميع أدوية الأمراض المزمنة والمعدية، وإنشاء مخزن مستلزمات طبية ومكافحة العدوى، وإنشاء مخزن للمهمات اللوجستية بالكامل، والدفع بـ4 سيارات إسعاف ذاتية التعقيم، و25 سيارة إسعاف برعاية مركزة، وكذا توفير خدمات النظافة من خلال الشركات المتخصصة، وتوفير وجبات التغذية.