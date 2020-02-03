الأنبا تادرس يترأس القداس الإلهى بكنيسة الشهيد مارجرجس ليفربول بأستراليا

ترأس الأنبا تادرس مطران بورسعيد والنائب البابوى لايبارشية سيدنى وتوابعها، صلاة القداس الإلهى بكنيسة الشهيد العظيم مارجرجس والأمير تادرس الشطبي في حي ليفربول غرب مدينة سيدني.شاركه في صلاة القداس الإلهي شعب وكهنة الكنيسة وراهبات دير القديسة العذراء.وأكد الأنبا تادرس خلال عظة القداس أن الإنسان الذى يسير فى نور وصايا الله يضمن السعادة على الأرض والحياة الابدية فى السماء.ومن المقرر أن يزور الأنبا تادرس عدد من كنائس مدينة سيدنى يلتقى خلالها شعب وخدام وكهنة الكنيسة، اضافة الى زيارة دار القديس موريس لكبار السن، ومدرسة القديس مارمرقص القبطية، ومؤتمر شباب ايبارشيتى سيدنى وملبورن، ودير القديس الانبا شنودة رئيس المتوحدين.