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الإثنين 03 فبراير 2020 الموافق 09 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

الأنبا تادرس يترأس القداس الإلهى بكنيسة الشهيد مارجرجس ليفربول بأستراليا

الإثنين 03/فبراير/2020 - 07:21 ص
الأنبا تادرس
الأنبا تادرس
مونيكا جرجس
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ترأس الأنبا تادرس مطران بورسعيد والنائب البابوى لايبارشية سيدنى وتوابعها، صلاة القداس الإلهى بكنيسة الشهيد العظيم مارجرجس والأمير تادرس الشطبي في حي ليفربول غرب مدينة سيدني.

شاركه في صلاة القداس الإلهي شعب وكهنة الكنيسة وراهبات دير القديسة العذراء.

وأكد الأنبا تادرس خلال عظة القداس أن الإنسان الذى يسير فى نور وصايا الله يضمن السعادة على الأرض والحياة الابدية فى السماء.

ومن المقرر أن يزور الأنبا تادرس عدد من كنائس مدينة سيدنى يلتقى خلالها شعب وخدام وكهنة الكنيسة، اضافة الى زيارة دار القديس موريس لكبار السن، ومدرسة القديس مارمرقص القبطية، ومؤتمر شباب ايبارشيتى سيدنى وملبورن، ودير القديس الانبا شنودة رئيس المتوحدين.

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