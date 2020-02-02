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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

سعد الدين الهلالي يفجر مفاجأة: ختان الذكور ليس واجبًا

الأحد 02/فبراير/2020 - 11:00 م
سعد الدين الهلالي
سعد الدين الهلالي
أحلام عبدالرحمن
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قال الدكتور سعد الدين الهلالي، أستاذ الفقه المقارن، إن الحديث عن ختان الإناث حديث ضعيف، مشيرًا إلى أن الحديث رواه أبو داوود عن أم عطية، أن امرأة في المدينة المنورة تختن النساء فالنبي (صلى الله عليه وسلم) قال لها: "لا تنهكي فإن ذلك أحظى للمرأة وأحب للبعل".

وأشار سعد الدين الهلالي، خلال لقائه ببرنامج "الحكاية" المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، إلى أن راووي الحديث أبو داوود، قال في سند الحديث إن محمد بن حسان أحد حلقات نقل الحديث مجهول، وهذا الحديث ضعيف.

واضاف سعد: "كنا نعتبر الحديث قانون، والفقهاء اختلفوا، بعضهم قال واجب للذكور والإناث، وبعضهم قال مكرمة وأكثرهم قال ليس واجبًا"، موضحًا أن نسبة من قالوا أنه ليس واجبًا 95% من الفقهاء.

وفجر سعد، مفاجأة بشأن ختان الذكور، قائلًا إن الحنفية والمالكية، قالوا إن ختان الذكور سنة، وليس واجبًا، بينما الشافعية والحنابلة وبعض المالكية قالوا "واجب".

ولفت إلى أن دار الإفتاء المصرية عقدت عام 2008، مؤتمرًا حضره أهل العلم الديني، والطبي رأوا أن الأمور التي كانت مشروعة في زمن لم يعد لها مقام في زمن آخر.

وأوضح أن سبب التغير هو إدراك أن نساء المسلمين أقل حظَا من نساء العالم، في مسألة تعرضهن للضرب وتعرضهن للختان، فبدأ إعادة التفكير في الأحاديث والآيات الموجودة عن الضرب والختان، وتم إعادة تفسير "اضربوهن"، على أنها زيادة في البعد وليس الضرب العامي.

ولفت سعد الدين الهلالي، إلى أن ختان الغناث يختلف عن ختان الذكور، في أنه قطع عضو أصلي عند المرأة، أما ختان الذكور قطع عضو زائد.

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