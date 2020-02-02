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الأحد 02 فبراير 2020 الموافق 08 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

«الأوقاف»: حازم شومان لم يحصل على تصريح بالخطابة

الأحد 02/فبراير/2020 - 09:39 م
حازم شومان
حازم شومان
أحمد عبد العزيز
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أكد الدكتور أحمد القاضي، المتحدث باسم وزارة الأوقاف، أن الداعية حازم شومان لم يحصل على تصريح من وزارة الأوقاف للخطابة.

وقال القاضي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على فضائية "المحور": "بالرجوع للمسئولين بالأوقاف وبالتحديد رئيس القطاع الديني جابر طايع، تبين أن حازم شومان لم يحصل على أي تصريح من وزارة الأوقاف بالخطابة أو الصعود على أي منبر".

ولفت القاضي إلى أن وزارة الأوقاف ستبحث عن أسماء المساجد التي يخطب بها، وستتخذ الإجراءات اللازمة تجاه حازم شومان.

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