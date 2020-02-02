675 سائحًا يزورون معبد أبوسمبل في أسوان

يعتبر معبدي أبوسمبل، من أبرز المعالم السياحية الموجودة بمحافظة أسوان، والتي تجذب إليها جميع أنظار العالم، ويتوافد على زيارته العديد من السائحين بمختلف الجنسيات، للاستمتاع بجولة مميزة وسط عبق التاريخ.ويقول خيري محمد علي، رئيس غرفة شركات السياحة ووكلاء السفر بأسوان، لـ"الدستور"، إن عدد السائحين برحلة معبد أبوسمبل، اليوم الأحد، وصل إلى حوالي 675 سائحًا من جنسيات مختلفة، أبرزها الأسباني، والياباني، والكندي، وأنه لا يوجد بينهم سوى واحدًا فقط من "الصين"، وأن معبد أبوسمبل، في بعض البرامج السياحية اختياري، والبعض الآخر أساسي.وأوضح، أن هذه الرحلات يومية، ولكن تختلف نسبها بعض الأيام، حيث إنه عندما تصل البواخر السياحية من مدينة الأقصر في نهاية كل أسبوع، يساهم ذلك في ارتفاع نسبة الإشغالات السياحية في مدينة أسوان كثيًا، مقارنة بغيرها من الأيام.