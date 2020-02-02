الجيش السوري يحرر 3 قرى بريف إدلب الجنوبي الشرقي

تمكنت وحدات الجيش السوري من تحرير ثلاث قرى بريف "إدلب" الجنوبي الشرقي، بعد معارك عنيفة خاضتها مع التنظيمات الإرهابية، موسعة من نطاق عملياتها العسكرية باتجاه مدينة "سراقب".وذكرت وكالة الأنباء السورية، اليوم الأحد، أن وحدات الجيش خاضت معارك عنيفة ضد التنظيمات الإرهابية جنوب غرب مدينة "سراقب" بريف إدلب الجنوبي الشرقي، تمكنت خلالها من تحرير قرى: إنقراتي، وكفر بطيخ، وكفر داديخ، وذلك بعد القضاء على آخر تجمعات الإرهابيين، وتكبيدهم خسائر كبيرة بالأفراد والعتاد.وأوضحت أن وحدات الجيش تتابع عملياتها على عدة محاور، وتلاحق فلول الإرهابيين الفارين باتجاه مدينة "سراقب" والقرى المجاورة لها.