أيمن عبدالعزيز يتقدم بأوراق ترشحه على منصب نقيب المحامين

تقدم منذ قليل، المحامي أيمن عبد العزيز محمد أحمد، المحامي بالنقض والإدارية العليا والدستورية، بأوراق ترشحه على منصب النقيب، أمام لجنة تلقى أوراق المرشحين بالأمانة العامة للنقابة برمسيس.وتواصل نقابة المحامين اليوم، تلقي أوراق الترشح، في انتخابات عضوية مجلس النقابة ومنصب النقيب اليوم السبت، في اليوم قبل الأخير لغلق باب التقدم بأوراق الترشح.وسيتم تقديم الطلبات يوميًا على النموذج الموجود بمقر النقابة العامة وذلك بدءا من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الخامسة مساء، على أن يتم إعلان أسماء المرشحين يوم الإثنين الموافق 3 فبراير، بلوحة الإعلانات الموجودة بمقر النقابة العامة.ونظمت قرارات مجلس النقابة الأخيرة، المواعيد القانونية لإجراء الانتخابات، حيث أتاحت التنازلات والطعون على المرشحين يوم الثلاثاء 4 فبراير وحتى يوم الخميس 6 فبراير، في حين يتم الفصل في النزاعات والطعون في موعد غايته الإثنين 10 فبراير.ومن المقرر أن يتم إعلان الكشوف النهائية للمرشحين يوم الثلاثاء 11 فبراير، وإعلان كشوف الناخبين يوم الأربع 12 فبراير، على أن يتم تقديم الطعون على قيد الأسماء اعتبارًا من يوم الخميس 13 فبراير وحتى الأربعاء 19 فبراير، ويتم الفصل في الاعتراضات والطعون وإعلان الكشوف النهائية للناخبين في موعد غايته 26 فبراير على أن تجرى انتخابات النقابة يوم الأحد 15 مارس، وانتخابات الإعادة يوم الأحد 29 مارس.