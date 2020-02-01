طالب بالصين لـ«المصريين»: متقلقوش مننا لما نوصل

وجّه محمد بلال، طالب ماجستير مصري في جامعة "هووازنج" الزراعية بمقاطعة ووهان بالصين، المنتشر بها فيروس كورونا، التحية للرئيس عبدالفتاح السيسي لتوجيهه بإجلاء الراغبين من المصريين في ووهان، معقبًا: "هنفتكر له هذا القرار طول العمر"، معتبرًا أن ما تفعله الدولة المصرية معهم أمر يدعو للفخر.وأضاف محمد بلال، في مداخلة عبر سكايب ببرنامج "صباح الورد" المُذاع على فضائية "ten"، أن كل المصريين الموجودين في مدينة ووهان على قدر كبير من المسئولية، ويتعاملون بحذر، وينفذون تعليمات السفارة المصرية بكل دقة.وأردف: "السفير المصري في الصين بيقولنا أنا معاكم، ولولا الحظر كنتم هتلاقوني في وسطكم"، موجهًا رسالة إلى المصريين: "إحنا كويسين وسنخضع للحجر الصحي لما نوصل مصر.. متقلقوش مننا".