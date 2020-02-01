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السبت 01 فبراير 2020 الموافق 07 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

مصر وكوريا الجنوبية تبحثان التعاون الثنائي في «التأمينات»

السبت 01/فبراير/2020 - 09:35 ص
صورة من الحدث
صورة من الحدث
ولاء جمال
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بحثت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، على مدار 29 و30 يناير الماضي، مع ممثلي قطاع التأمينات بجمهورية كوريا الجنوبية، إبرام اتفاقية ثنائية في مجال التأمينات الاجتماعية.

ترأست الجانب المصري وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج، باعتبارها القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة الهيئة، كما ترأس الجانب الكوري السفير يون يوتشول، وخلال المباحثات، استعرضت التشريعات الوطنية المتعلقة بالتأمينات الاجتماعية في كلا البلدين وتم مناقشة موضوعات رئيسية كان أبرزها آليات تحديد نسب الاشتراكات التأمينية ومعدلات التغطية التأمينية في القطاعات المختلفة وأهم مزايا وشروط الاستحقاق التي تنظمها القوانين.

وقالت القباج، أنه على مدار اليومين سادت حالة من الود والرغبة في التعاون من الجانب الكوري، تأكيدا على عمق العلاقات المصرية الكورية.

وأوضحت القباج، أن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لديها توجه لعقد اتفاقيات مع عدد من الدول التي يتواجد بها عمالة مصرية أو أصحاب أعمال مصريين، أو التي لديها عمالة أو أصحاب أعمال في مصر من أجل تبادل الامتيازات التأمينية بين الجانبين وحول الاتفاقية المزمع توقيعها قالت القباج، إن الاتفاقية تتكون من 25 مادة وقد تم التوافق على أكثر من نصف بنودها خلال اليومين الماضيين، وتهدف الاتفاقية إلى تحقيق المساواة في المعاملة التأمينية بين مواطني الدولتين وتفعيل التشريعات التي تضمن منع الازدواج التأميني وتساعد على الحفاظ على الحقوق التأمينية المكتسبة في كلا البلدين".

وجرى، خلال الجلسة، التوافق على جميع مواد الاتفاقيه وجاري اتخاذ الإجراءات المقررة في هذا الشأن لتوقيعها من السلطات المختصة في كلا البلدين.

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