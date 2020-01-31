خريطة فعاليات معرض القاهرة الدولى للكتاب غدًا

تقام غدًا السبت، العديد من الفعاليات ضمن البرنامج الثقافي لليوم العاشر من معرض القاهرة الدولي للكتاب فى دورته الـ51، الذي انطلق يوم 22 يناير الجاري ويستمر حتى الرابع من فبراير المقبل تحت عنوان "مصر وإفريقيا.. ثقافة التنوع".وتتنوع الفعاليات ما بين المقهى الثقافي، كاتب وكتاب، ملتقى الإبداع، شباب إفريقيا، الفنون التشكيلية، البرنامج المهني، المسرح، السينما، وقاعة جمال حمدان.وتقام في قاعة ضيف الشرف، في الساعة الحادية عشرة صباحا ندوة "الأدب والفن في ضوء الكتاب الصوتي والفنون السمعية" بحضور أحمد عاطف، سعود السنعوسي من الكويت، محمد عصمت، إبراهيم أحمد عيسى، وفي الساعة الواحدة ظهرا تقام ندوة آداب إفريقيا وآداب العالم بحضور كل من فيلوين سار، محمد مبوجار من السنغال، ستيفان دوراند من فرنسا وفي الساعة الثالثة عصرا تقام ندوة جدلية الأنا والآخر من التاريخ إلى الثقافة، بحضور شيبلوني، حسين محمود، أشرف منصور، وفي الخامسة مساء تقام ندوة المرأة الملهمة بحضور كانديس ماما.وفي قاعة جمال حمدان تقام في الساعة الواحدة بعد الظهر، ندوة "مصر إفريقيا.. ثقافة التنوع "الأمن الإفريقي: حتمية التعاون واستراتيجيات الأعمار"، بالتعاون مع كلية الدراسات الإفريقية العليا، ومشاركة نادية عبد الفتاح، رانيا حسين، محمود زكريا، وفي الساعة الثالثة عصرا تعقد ندوة "البيئة وآفاق التنمية.. رؤية جمال حمدان" بمشاركة محمد أحمد عبدالفتاح، أحمد ندا، عماد الدين فهمي، محمد فتحي عتلم، حافظ شمس الدين ويختتم المقهى الثقافى فعالياته باللقاء الفكري حيث يستضيف الفنان التشكيلي أحمد مصطفى.وتعقد بقاعة الشعر من الساعة الثانية ظهرا حتى السابعة والنصف مساء، العديد من الأمسيات الشعرية منها "أمسية شعرية تضم كوكبة من الشعراء، هم أحمد إبراهيم، أحمد جمال مدني، أحمد صلاح كامل، أحمد نناوي، أيمن مسعود، سماح ناجح، محمد ربيع حماد، محمود أبو مالك، محمود الكرشابي، هاني الصلوي، هبة عبد الوهاب، وهناك أيضا اللقاء الشعري زين العابدين فؤاد، وأمسية أخرى فى المساء بمشاركة حسن عامر، سامح محجوب، شيرين العدوي، طارق الطيب من النمسا، عبد الناصر الجوهري، علوان الجيلاني من اليمن.وتنطلق فعاليات المقهى الثقافي في الساعة الواحدة ظهرا بندوة "الأدب والأنثوجرافيا.. فتحي عبد السميع" بمشاركة محمد أمين عبد الصمد، محمد سليم شوشة، وفي الساعة الثالثة عصرا مع عرض كتاب "الساحة والبرج: الشبكات والسلطة من الماسونيين الأحرار إلى فيسبوك، ويختتم المقهى فعالياته في اليوم الرابع بملتقى الشباب الذي يناقش موضوع "المرأة شاعرة".وفي "كاتب وكتاب" يتم استعراض كتاب "المتحولون دينيا ومذهبيا" هاني نسيرة، ومناقشة وائل لطفي، القس عيد صلاح، محمد عزوز وفى جناح صدر حديثا يتم مناقشة "كتاب قوة مصر الناعمة: البدايات والمكونات - محمود دوير"، أما الأقلام النسائية سيتم فيها مناقشة كتاب "الاتجار بالبشر وحقوق الإنسان: دراسة قانونية اجتماعية سياسية" من تأليف غادة حلمي أحمد، ومناقشة السفيرة نائلة جبر، محسن معوض، المستشار هاني جورجي، سهير لطفي، محمد شوقي عبد العال، المستشار عبد المعطي أبو زيد، المهرجة إنعام محمد علي وأخيرا تتم مناقشة كتاب "الفكر السياسي في عالم متغير- جمال سلامة علي" ومناقشة أيمن عبد الوهاب، المستشار أبوبكر الصديق، محمد عامر، عاطف السعداوي.وفي ملتقى الإبداع تعقد العديد من المناقشات الإبداعية منها مناقشة كتاب "أفاد الروح" من تأليف نهى صبحي، وكتاب "عنكبوت في القلب" من تأليف محمد أبو زيد وديوان شعر "كتاب الخلود" للشاعر محمد منصور وأخيرا استعراض قضايا في الإبداع العربي بعنوان "راهن الشعر العربي وقضايا الواقع" بحضور عائشة البصري من المغرب، نايف الجهني من السعودية، حسن صبار من العراق، هدى عطية، أحمد ريان.وفي جناح شباب إفريقيا من الساعة الواحدة ظهرا وحتى الساعة السابعة مساء يستضيف الجناح ندوة "الشائعات وتأثيرها على الأمن القومي"، بحضور لواء محمد الغباري، محمود الهواري، كما يستضيف الجناح سفير المغرب لدى مصر، بالإضافة إلى ندوة "التغيرات المناخية في إفريقيا والتنمية المستدامة".وفي قاعة المستقبل تتواصل فعاليات دورة القائد الأفروعربي، كما تقام ندوة "حلمك مش بعيد".وتقام بقاعة الفنون التشكيلية ورشة رسوم متحركة للفنانة رانيا محمود أحمد وورشة طي الورق والنحت به للأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة للفنانة اليابانية ساتولي وورشة رسم البورتريه.كما يواصل برنامج "القاهرة تنادي" والذي يهتم بصناعة النشر جلساته، حيث تعقد اجتماعات مهنية بين الناشرين المصريين وصناع النشر في العالم لمناقشة قضايا النشر المختلفة والاطلاع على أحدث الإصدارات لترجمتها.وتقام على المسرح أنشطة فنية وغنائية لطلاب محافظة المنيا، بالإضافة إلى العرض الغنائي "هي الحكاية إيه" ومسرحية جزيرة الزهايمر وعرض فرقة أسيوط للفنون الشعبية ومسرحية "نهاية المطاف".وفي قاعة السينما يتم عرض فيلم "صورة في مراية"، وفيلم لما بنتولد ولقاء مع الفنانة لبلبة، وهناك أيضا ركن الورش الفنية الذي يستضيف ورشة حروف هيروغليفية وورشة ماسكات كرتونية، وورشة جبس، ورشة عمل مجسم بالصلصال، الرسم على الوجوه، الرسم على الزجاج.وتنعقد هذه النسخة من معرض الكتاب، من 22 يناير إلى 4 فبراير، وتشارك السنغال كأول دولة من إفريقيا كضيف شرف، فيما اختير المفكر والجغرافي الراحل الدكتور جمال حمدان شخصية المعرض، وشهد المعرض هذا العام إقبالًا كبيرًا من العارضين والدول المشاركة.