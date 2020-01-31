أحمد مراد: أعكف الآن على كتابة رواية جديدة

وشهد المعرض هذا العام إقبالًا كبيرًا من العارضين والدول المشاركة.

قال الكاتب والسيناريست أحمد مراد، إنه سعيد بالتنظيم الجيد للدورة الحالية لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، رغم كل الانتقادات والتعليقات السلبية التي يتم نشرها على وسائل التواصل الاجتماعي، مشيرًا إلى أن المعرض يستضيف عددًا كبيرًا من المثقفين المهتمين بخروج أعمالهم بأفضل شكل ممكن.وأضاف "مراد" خلال حوار خاص لـ"نادي القراء المحترفين"، أن سبب عدم صدور عمل جديد له بالمعرض الحالي هو انشغاله بالأعمال السينمائية التي طرحت الفترة الماضية، مثل "تراب الماس" والجزء الثاني من "الفيل الأزرق"، فضلًا عن اعتكافه على كتابة رواية جديدة سيعلن عن تفاصيلها فور الانتهاء منها.ومن المقرر عرض الجزء الثاني من فيلم "الفيل الأزرق"، بقاعة السينما اليوم بمعرض الكتاب، تعقبه ندوة مع الكاتب أحمد مراد يديرها الناقد طارق الشناوي.وتنعقد هذه النسخة من معرض الكتاب من 22 يناير إلى 4 فبراير.وتشارك السنغال كأول دولة من إفريقيا كضيف شرف، فيما اختير المفكر والجغرافي الراحل الدكتور جمال حمدان شخصية المعرض.