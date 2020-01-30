البورصة تربح 8.26 مليار جنيه في ختام تعاملات الأسبوع

واصلت أسهم ومؤشرات البورصة ارتفاعاتها الواضحة لدى إغلاق معاملات اليوم الخميس- آخر تعاملات الأسبوع- مدعومة بعمليات شراء مكثفة من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار المصرية والعربية.وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة نحو 8.26 مليار جنيه، ليصل إلى مستوى 708.14 مليار جنيه.وارتفع المؤشر الرئيسي للسوق "إي جي إكس 30" بنسبة 1.13%، بما يعادل 156 نقطة، ليسجل مستوى 13918 نقطة، كما صعد المؤشر الثانوي "إي جي إكس 70" بنسبة 76. 0%، تعادل 4.04 نقطة، ليصل إلى مستوى 538 نقطة، وسط تحسن في قيم وأحجام التعاملات، حيث ارتفعت قيمة التداولات إلى مستوى 806.7 مليون جنيه، وذلك بالتعامل على حوالي 235.4 مليون ورقة مالية، تمت من خلال تنفيذ نحو 27.8 ألف صفقة شراء وبيع.