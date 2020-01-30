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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تركى آل الشيخ يخضع لعملية جراحية ناجحة فى نيويورك

الخميس 30/يناير/2020 - 06:54 ص
المستشار تركي آل
المستشار تركي آل الشيخ
عبدالهادي أبوطالب
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خضع منذ قليل المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، والرئيس الشرفي للنادي الأهلي، لعملية جراحية ناجحة لإزالة ورم داخل مستشفى new york presbytrrian - weill cornel، بولاية نيويورك الأمريكية.

ومن ناحية آخرى، كشف «آل الشيخ»، عن كلمات أغنية جديد، للنادي الأهلي، وعلق عليها قائلًا: «أغنية قريبًا»، وذلك من خلال حسابه على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك».

وقال تركى آل الشيخ، إنه أجرى اتصالًا بمحمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، وأبدى رغبته في رصد مكافأة خاصة للفريق حال الصعود لدور الثمانية في دوري أبطال إفريقيا، حيث كتب عبر «فيس بوك»: «أجريت اتصالًا بالأخ المحترم الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي للاطمئنان على الفريق قبل لقاء الهلال السوداني الشقيق يوم السبت، وأبديت رغبتي في رصد مكافأة خاصة للاعبين والجهاز الفني لتحفيزهم قبل المباراة، وأكد على توافقنا فى هذا الأمر لكن بعد الصعود بإذن الله».

وأكد رئيس هيئة الترفيه السعودية، أنه أجرى اتصالًا مع أحمد أحمد، رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، موضحًا أنهما تبادلا الأحاديث الودية والاتفاق على لقائه عند عودته من رحلة العلاج، حيث كتب على صفحته الرسمية على فيس بوك: «أجريت اتصالًا مهمًا بالأخ أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، تبدلنا فيه الأحاديث الودية واتفقت على لقائه عند عودتي من رحلة العلاج إن شاء الله».

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