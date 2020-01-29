الذهب يتراجع 4 جنيهات اليوم

تراجعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء، في الأسواق بحسب نادي نجيب عضو شعبة الذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية المصرية.وقال "نجيب"، في تصريحات لـ"الدستور"، إن عيار 18 سجل 591 جنيهًا للجرام، وعيار 21 سجل 690 جنيهًا للجرام.وكما سجل "عيار 24" 789 جنيهًا للجرام، فيما سجل الجنيه الذهب 5520 جنيه، وسجلت أوقية الذهب 1569 دولار.