«الصحفيين» تنظم حفل توقيع جماعي لأعضائها بمعرض الكتاب.. الجمعة

دعت لجنة النشاط بنقابة الصحفيين، برئاسة حسين الزناتي، الزملاء الصحفيين، أصحاب المؤلفات لعام 2019، لحفل توقيع جماعي والمشاركة في فعالية تحت عنون "الصحافة والقوى الناعمة" بحضور قيادات صحفية.وأوضحت اللجنة، في بيان لها، أن الفعالية تأتي بالتنسيق مع الزميل الكاتب الصحفي حسين متولي، في الساعة الخامسة مساء يوم الجمعة المقبل، بقاعة ضيف الشرف بلازا، بمركز المنارة للمؤتمرات والمعارض الدولية.