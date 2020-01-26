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سياسي

«الإصلاح النقابي» تختار رجائي عطية مرشحًا على مقعد نقيب المحامين

الأحد 26/يناير/2020 - 10:20 م
الإصلاح النقابي
الإصلاح النقابي
الحسين عبيد و محمد جعفر
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عقدت جبهة الإصلاح بنقابة المحامين، اجتماعا لها مساء اليوم، بحضور جميع قيادات الجبهة للاستقرار على قائمتها في الانتخابات المقبلة، استعدادا لفتح باب تقديم أوراق الترشح يوم الخميس المقبل.

وحضر الاجتماع كل من: "حمدي خليفة، وعبدالحليم علام، ونبيل عبدالسلام وسعيد حسن وحسن تمام ومحب مكاوي ومحمود الداخلي ومحمد عبدالوهاب، وعبدالحفيظ الروبي، وفرج سعيد وحسن سالم، ومنتصر الزيات، وإبراهيم سعودي، وربيع الملواني، وناصر عبدالسميع، وأشرف عبدالمعطي ووائل ذكري، وحسن تمام، ومحمود يوسف، وعبدالرحمن يوسف علي، وأحمد عبداللطيف ومحمد عبدالستار، ومحمد راضي مسعود".

وناقش الاجتماع مرشح الجبهة لمنصب نقيب المحامين، وقد تم الاتفاق بالإجماع على ترشيح رجائي عطية نقيبا للمحامين، على أن يكون النقباء نبيل عبدالسلام، وعبدالحليم علام، وسعيد حسن، ومحمد عبدالستار، ومحمد عبدالوهاب، وعبدالحفيظ الروبي، ومحمد راضي مسعود، أعضاء في قائمته.

وأكد كل من نبيل عبدالسلام وعبدالحليم علام، تجردهم لصالح المحامين، وأنهما يشرفهما أن يكونا في قائمة على رأسها رجائي عطية، في حين يجري الآن، وضع بنود برنامج قائمة الإصلاح النقابي.

وكانت الجبهة توافقت في اجتماع سابق على اختيار عبدالحليم علام، نقيب محامين الإسكندرية السابق، مرشحا على منصب النقيب، إلا أن الاجتماع اليوم قرر بالإجماع ترشيح رجائي عطية.

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